Scuola, Conte: Lavoriamo per ritorno in aula il 7 gennaio

Abbiamo programmato attualmente un recupero della didattica in presenza, a partire al 7 gennaio. Per fare questo stiamo lavorando tantissimo. Proprio stasera durante il Consiglio dei Ministri, c'è stata una pausa in cui i Ministri interessati, in particolare la Ministra Azzolina, la ministra De Micheli e il ministro Boccia, mi hanno informato che i tavoli presso le prefetture, col coordinamento e la partecipazione dei rappresentanti regionali, dei sindaci e dell'autorità dei trasporti stanno funzionando mediamente molto bene. Quindi si stanno avvantaggiando molto per creare quella completa sinergia tra comparti diversi. Il nostro sistema di vita sociale ed economica è molto complesso, vi assicuro che è difficilissimo integrare il sistema dei trasporti, in questo caso scolastico, la differenziazione degli orari.