Sfiducia, Speranza: Ritiro report Oms scelta autonoma. VIDEO

Non c'è nessuno, nessuno dei protagonisti di questa vicenda che affermi il contrario. Le scelte relative al dossier sono autonome dell'OMS. L'OMS di cui è parte la sede di Venezia, che propone lo studio in discussione, ha chiarito che il report è stato ritirato per inesattezze fattuali. Tra gli errori rilevanti, quello relativo alla timeline dell' epidemia in Cina. La stessa OMS Europa, in un comunicato ufficiale del 14 dicembre 2020, ha dichiarato che in nessun momento il Governo italiano ha chiesto all'OMS di rimuovere il documento. Mi sembra una posizione molto chiara che pone fine a ogni ulteriore speculazione.