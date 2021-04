Sileri: coprifuoco alle 23, aspettare un paio di settimane

Non vedo una grossa differenza tra le 22 e le 23, io penso che si dovrà arrivare alle 23 personalmente, però è chiaro che qui forse esce più la parte del medico che del politico, direi di aspettare per le 23 un paio di settimane perché, perché andiamo a controllare i dati che inevitabilmente con le riaperture porteranno un aumento del numero dei contagi, come per altro si è verificato in altri paesi, contagi che però verosimilmente saranno più frequenti nei soggetti più giovani, e quindi non andranno diciamo a interferire più di tanto con quelli che sono i ricoveri.