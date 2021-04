Molti scienziati negli ultimi giorni in un dibattito pubblico che chiaramente va rispettato e ascoltato con attenzione, ci hanno ricordato che non esiste farmaco per cui si possano escludere al 100% tutti gli effetti collaterali. Su 32 milioni di vaccinazioni effettuate e 222 segnalazioni, sono stati registrati 86 eventi avversi e di questi 18 sono risultati fatali, parliamo comunque di un fenomeno per quanto doloroso poiché ogni vita spezzata è una perdita grave numericamente molto ridotto.