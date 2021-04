Il calcio e lo sport non possono essere solo business, fatturato, milioni e campioni viziati, quindi da Milanista dovrei essere contento di avere garantita una permanenza Europea per i prossimi anni a prescindere dai risultati, ma da sportivo non mi piace. Il fatturato non è tutto, non possono esserci 10 squadre che tengono in mano lo sport del continente, pensiamo ai ragazzi, pensiamo a chi ha vinto arrivando dal nulla, quindi non mi piace questa idea dei pochi privilegiati, dei pochi ricchi, dei pochi prescelti, da non si sa chi e di tutti gli altri che si dividono le briciole.