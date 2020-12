Toti a Sky TG24: attendiamo nuove dosi vaccino

Noi siamo messi che entro la mattinata di oggi finiremo le 320 dosi simboliche che stiamo inoculando al San Martino di Genova e in due Rsa del capoluogo, come luoghi simbolo scelti per la partenza, domani alle ore 14:00 dovrebbe arrivare a Genova, questa è l'ultima comunicazione alla mia struttura tecnica da parte della struttura del dottor Arcuri, le nuove dosi di vaccino e dal 31 mattina in tutti i 14 centri di somministrazione della regione cominceranno le operazioni vaccinali vere e proprie, poi vedremo quanti ne arriveranno, noi ci aspettiamo 16000 vaccini nei prossimi giorni, entro diciamo la fine dell'anno, quindi nelle prossime 48 ore, questi sono i numeri che ci hanno comunicato e poi vedremo se verrà rispettata quella tabella di marcia che prevede entro la fine del mese di gennaio, sostanzialmente la prima vaccinazione per tutti i 60000 lavoratori della nostra sanità, ospiti della Rsa, laboratori delle stesse e l'inizio del richiamo, così diciamo così definito, cioè la seconda dose. Questo è il programma al momento, poi aspettiamo tutti notizie come anche voi dell'approvazione del vaccino AstraZeneca che è quello europeo su cui dovremo contare per avere un maggior numero di dosi e ovviamente l'arrivo dei vaccini Moderna che sono il secondo tipologia di vaccino americano sull' RNA Messaggero che dovrebbe essere diciamo di rinforzo alle dosi mandate da Pfizer, questa è la situazione al momento. Sul personale sanitario e sull'RSA al momento abbiamo dati di entusiastica adesione, direi così ora, poi vedremo a consultivo, ma insomma ci aggiriamo tra l' 80 e il 90% di persone che vogliono fare il vaccino, il che francamente mi fa ben sperare, credo che sia una polemica, tutto sommato, che andrà a spegnersi, perché ritengo che le persone di buon senso, ovviamente, non solo lo faranno, ma lo faranno di buon grado.