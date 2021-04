Video Grillo, Salvini: è disgustoso

Un tizio che rappresenta un partito che governa questo Paese che mette sul banco degli imputati una ragazza che ha denunciato uno stupro mi fa schifo, mi fa schifo. Io sono padre quindi, per carità, ogni scarrafone è bello a mamma sua, però mettere in discussione l'attendibilità di una ragazza solo perché ci ha messo qualche giorno di tempo a trovare il coraggio e la dignità di denunciare una presunta violenza è veramente disgustoso. Che poi un Sottosegretario della Giustizia provi a immaginare che io e Giulia Bongiorno abbiam tempo per andare a sbirciare i filmati della vita di tizio e di caio è assolutamente surreale. Penso che Giulia Bongiorno l'abbia denunciata e ha fatto bene. Se ha un po' di dignità la signora si dimette.