Zan: Centrodestra voleva solo affossare la legge

Questa è stata una brutta pagina per la democrazia e per i diritti perché c'era proprio la volontà evidente da parte della destra che poi è stata seguita dalla maggioranza del Senato di affossare la legge, perché quando viene presentata una cosiddetta tagliola che vuole affossare la legge è chiaro che è evidente che non c'era nessuna volontà di mediazione. Enrico Letta, il segretario del PD, aveva aperto a una possibile mediazione ma questo evidentemente è la prova provata che non volessero assolutamente mediare ma solo affossare la legge.