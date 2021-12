Giovannini: "Due miliardi contro il cambiamento climatico"

In primo luogo con il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza fatta una scelta decisa perché il sistema della mobilità cambi in senso ecologico. Il 76% dei 62 miliardi, più o meno, che il nostro Ministero gestisce sono classificati come a favore della lotta contro il cambiamento climatico, quindi l'investimento sulle ferrovie, il rinnovo degli autobus, la scelta di rendere più verdi i porti, ad esempio con l'elettrificazione delle banchine per consentire alle navi di spegnere i loro motori diesel quando sono in porto, eccetera eccetera.