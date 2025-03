Brescia, 7 ragazzi arrestati per tentato omicidio

Sei ragazzi sono stati arrestati e uno è agli arresti domiciliari a seguito di un'operazione della Polizia di Stato di Brescia. Per tutti i reati contestati sono tentato omicidio, rapina, lesioni e minacce aggravate, rissa, violenza privata, danneggiamento e possesso di armi. Le ipotesi di reato sono riconducibili ad alcune aggressioni avvenute a partire dal 29 giugno 2024 e fino al 14gennaio In particolare nele zone della stazione ferroviaria di Brescia e del centro storico, oltre che all'esterno di locali di intrattenimento. "Alcuni di questi soggetti che oggi abbiamo tratto in arresto sono soggetti che sono stati protagonisti, i veri protagonisti di più di un episodio delittuoso. Quindi la caratteristica è che soprattutto tre o quattro li vediamo protagonisti di più episodi e quindi è stato necessario intervenire anche con custodia cautelare affinché venisse a cessare la loro condotta delittuosa e questo è stato il presupposto di questa indagine". In alcuni casi gli indagati avrebbero aggredito la vittima colpendola con una coltellata con una bottigliata alla testa e con uno storditore elettrico, riconducendo il malcapitato a fin di vita. In altre occasioni sarebbero state utilizzate quali armi improprie mazze da baseball. bastoni, spray urticanti e cocci di bottiglia. In due circostanze alcuni indagati avrebbero provocato vere e proprie risse scoppiate all'interno del centro storico tra fazioni opposte. Alcune vittime dei pestaggi hanno riportato lesioni gravi, gravissime e in un caso anche permanenti. Nel corso delle perquisizioni sono state rinvenute sei armi giocattolo e circa 100 grammi di Hashish. .