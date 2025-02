Campi Flegrei, arrivano primi fondi per interventi bradisismo

Nei Campi Flegrei il bradisismo, pur senza i picchi dell'anno scorso continua e così anche il sollevamento del suolo. Intanto dal governo arriverà la prima tranche di 184 milioni di euro per i primi cinquanta interventi nelle zone di Pozzuoli, alcuni quartieri di Napoli e Bacoli. In particolare trentasei interventi per gli immobili pubblici e quattordici interventi sulle strade, anche per cercare di affrontare l'annoso problema dell'ampliamento delle vie di fuga. Qui siamo a Pozzuoli. "Sindaco questa è una delle opere finanziate. Questa rampa aspetta di essere realizzata dagli anni ottanta?" "Si questa è una rampa importante, una via di fuga importante. Già stavamo lavorando adesso con un finanziamento certo andremo avanti in maniera molto spedita. Stiamo sbloccando opere che sono ferme da anni" A Pozzuoli c'è da intervenire su edifici, strade, infrastrutture, il carcere, ora evacuato, le scuole da adeguare sismicamente, il porto nel quale i traghetti faticano ad attraccare, la ferrovia Cumana. Poi ci sono gli edifici privati. Per quelli evacuati si potranno finalmente ottenere fondi per la messa in sicurezza per quelli non evaquati c'è uno studio ancora n corso sulla vulnerabilità sismica della zona, che riguarda circa dodicimila edifici. Ora si dovranno approfondire le condizioni dei singoli edifici più esposti alle conseguenze delle scosse. .