Covid, Speranza: numeri in crescita, avanti con vaccini

"I numeri, sono numeri in salita, sono numeri in crescita. Questo significa che dobbiamo tenere alto il livello d' attenzione e che dobbiamo insistere sugli strumenti che abbiamo a nostra disposizione. Lo strumento essenziale è quello delle vaccinazioni, l'Italia ha raggiunto numeri molto importanti, Io voglio ringraziare i nostri concittadini che hanno avuto fiducia nella scienza, fiducia nella medicina, stamattina alle 7 avevamo lo 86,86% delle persone vaccinabili che hanno fatto la prima dose, oltre il 84% ha completato il ciclo vaccinale e se c'è un delta tra i numeri italiani e i numeri degli altri paesi, è proprio grazie a queste persone. Ma non dobbiamo considerare questi numeri un punto d'arrivo, dobbiamo ancora considerarli una tappa importante, ma non sufficiente.".