Dir. Dip. Vulcani Ingv: “Evento sismico non era inaspettato”

"Stanotte all'1:25 abbiamo registrato questo evento di magnitudo 4.4, localizzato nella zona fra Bagnoli e Napoli, al largo, qualche centinaio di metri dalla costa, a una profondità di due chilometri e mezzo, ovverosia a una profondità superficiale che, come già stato detto, oltre a essere una caratteristica dei terremoti flegrei, è anche uno dei motivi per cui c'è una grande avvertibilità di questi eventi sismici. Questo evento sismico purtroppo non era inaspettato. E non era inaspettato perché, lo diciamo da anni, forse da decenni, quando il suolo si solleva nell'area dei Campi Flegrei, noi sappiamo che ci sarà un terremoto, o una serie di terremoti. Non siamo in grado di dire naturalmente il giorno e l'ora, ma sappiamo che il sistema si sta caricando per poi definire un terremoto. E questo è un, diciamo, processo fisico che conosciamo bene. Conosciamo molto bene. Tra l'altro, tutte le volte che c'è una variazione nella velocità di sollevamento e nelle ultime tre settimane l'avevamo osservata, passando dal centimetro al mese di velocità di sollevamento a tre centimetri al mese di velocità di sollevamento. Tutte le volte che osserviamo questi incrementi, purtroppo poi sappiamo che osserveremo anche una recrudescenza del fenomeno sismico". "Siamo in grado di dire dottoressa, se questo sisma di oggi, diciamo è, tra virgolette, sufficiente per scaricare l'energia accumulata, che diceva in più, in queste ultime settimane, o se come diceva ci sarà un sisma o più terremoti, quindi ce ne possiamo aspettare altri di questa forza?" "Forse poteva essere sufficiente se il suolo non si sollevasse più, ma continua a sollevarsi. Quindi lo diciamo, è un'informazione comunque utile anche per, diciamo, dare uno strumento a chi vive in quell'area, di comprendere l'origine di questi fenomeni. Il fenomeno sismico, tuttavia, l'evento di magnitudo 4.4, è stato seguito da 19 eventi circa di magnitudo maggiore di zero, tutti comunque di magnitudo molto bassa, e la massima magnitudo è stata 1.6. Al momento questa piccola sismicità, per fortuna piccola sismicità, è sporadica, ma continuiamo a registrarla. Speriamo che ci possa essere anche, diciamo, che possa terminare anche questo sciame". .