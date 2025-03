Donna strangolata nel pavese, confessa il compagno

dopo un interrogatorio durato ore, alla fine è crollato e ha confessato di aver ucciso la sua compagna. Così è scattato il fermo per Franco Pettineo, cinquantadue anni di professione autista, ora in carcere a Cremona. E' accusato di omicidio aggravato dalla relazione personale. La vittima, Sabrina Baldini Paleni, cinquantasei anni, operatrice in una rsa per anziani, sarebbe stata strangolata dall'uomo. Sarà l'autopsia a rivelare l'ora e come sia avvenuto l'omicidio. Il corpo senza vita della donna è stato trovato venerdì mattina. Era all'interno dell'abitazione in cui viveva, una villetta a Chignolo Po, in provincia di Pavia. A dare l'allarme la figlia che aveva sentito la madre la sera prima al telefono e poi non era più riuscita a mettersi in contatto con lei. La giovane ha atteso i carabinieri all'esterno della casa, dalla quale fuoriusciva un forte odore di gas. Sembra che all'origine dell'omicidio ci possa essere stato un litigio legato a questioni familiari. Sabrina, che aveva anche un altro figlio, era divorziata e da qualche anno conviveva con l'attuale compagno, fratello dall'ex marito dal quale si era separata. Pettineo dopo aver ucciso la donna è fuggito. Ha vagato per diverse ore. Alla fine è stato bloccato dai carabinieri a Pandino, nel cremonese, non ha opposto resistenza e li ha seguiti in caserma. Ciao mamma, faremo di tutto per darti giustizia, promette la figlia di Sabrina sui social. Intanto, per lunedì è stato fissato l'interrogatorio di garanzia di Pettineo davanti al gip di Cremona. .