I titoli di Sky Tg24 del 14 aprile, edizione delle 8

Il Presidente Trump annuncia dazi sui chip in settimana, appello di Xi contro il protezionismo. Oggi il commissario europeo Sefcovic a Washington, borse asiatiche in rialzo. Giovedì anche Meloni sarà alla Casa Bianca, intanto il governo lavora all'aumento delle spese militari, la questione difesa, nella nuova puntata di materia grigia stasera alle 20:40. L'Ucraina anche Trump definisce orribile il bombardamento russo nella città di Sumi, 34 le vittime, condanna degli altri leader internazionali e attacco vile, dice Meloni. Morto un bambino nella raid israeliano su un ospedale di Gaza per l'esercito era una base di Hamas. Il movimento islamico denuncia un nuovo crimine di guerra. Fermato un ragazzo di 17 anni per l'omicidio del diciannovenne in una sala slot di Cesa nel Casertano, è stato ucciso con un colpo di pistola al collo. Scontri tra ultrà prima del derby a Roma, feriti 13 poliziotti, violenze inaccettabili, dice Piantedosi che annuncia nuove misure a tutela degli agenti. Sul campo Lazio-Roma finisce 1-1, stasera il posticipo Napoli Empoli, in Formula Uno, Piastri su Mclaren Bahrein, nella Moto GP successo di Marc Marquez in Qatar. È morto lo scrittore e drammaturgo peruviano Mario Vargas Llosa, aveva 89 anni, tra i tanti riconoscimenti per le sue opere anche il Nobel per la letteratura nel 2010. .