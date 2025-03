I titoli di Sky TG24 del 2 marzo 2025, edizione ore 13

Nel pomeriggio a Londra il vertice per una difesa comune. Presenti i leader europei, la Nato e l'Ucraina. Francia e Regno Unito al lavoro per un piano di pace. Nella capitale britannica anche Giorgia Meloni, nel bilaterale con Starmer la premier dice: Tutti vogliamo una pace giusta, dobbiamo evitare che l'occidente si divida. Il sostegno a Kiev spacca la maggioranza. Cresce la tensione tra Lega e Forza Italia. L'opposizione chiede alla presidente del Consiglio di riferire in Aula. In Medio Oriente, Israele sospende l'ingresso degli aiuti umanitari a Gaza e avverte nessun cessate il fuoco senza il rilascio degli ostaggi. È un crimine di guerra, replica Hamas. Il Papa, ricoverato al Gemelli. Francesco ha passato una notte tranquilla. Nel testo dell'Angelus il Pontefice dice: Prego per la pace, da qui la guerra è ancora più assurda. Un morto e un ferito grave a Napoli, in un agguato avvenuto nelle prime ore del mattino. In corso le indagini dei carabinieri per ricostruire la dinamica e la matrice dell'aggressione. Lo sport con la Serie A finisce pari tra Napoli e Inter. Sono in campo Monza Torino, nel pomeriggio Bologna-Cagliari e Genoa-Empoli, alle 18 su Sky c'è Roma-Como, alle 20.45 Milan-Lazio. Su Sky Sport è tornato anche lo spettacolo della MotoGP nel Gran Premio della Thailandia trionfo delle Ducati. Sul podio Marc Marquez, seguito dal fratello Alex e da Pecco Bagnaia. .