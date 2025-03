I titoli di Sky TG24 del 24/03/2025, edizione delle 8

Dopo i colloqui con gli ucraini al via a Riyad l'incontro tra Stati Uniti e Russia, Trump punterebbe a una tregua entro Pasqua, elicotteri di Mosca abbattuti a Belgorod, pioggia di droni a Kiev. Raid israeliano sull'ospedale di Khan Yunis, tra le vittime Ismail Barhoum, ritenuto il nuovo premier di Hamas. Per i miliziani sono 50.000 i morti dall'inizio del conflitto. Ancora botta e risposta Lega e Forza Italia sulla politica estera, Tajani replica, non mi sento in difficoltà, Schlein all'attacco, il Governo non sta più in piedi. Prima notte a Santa Marta per Papa Francesco rientrato in Vaticano dopo 38 giorni di ricovero al Gemelli, ieri il saluto commosso dei fedeli poi la visita a Santa Maria Maggiore. In Turchia rimosso dall'incarico il sindaco Imamoglu, confermato l'arresto per corruzione, non mi piegherò assicura, in 15 milioni lo votano alle primarie del partito. Aperta un'inchiesta sulla morte del TikToker ventunenne che si è tolto la vita nel Milanese, il giovane era stato oggetto di insulti, per aver raccontato in rete la sua transizione di genere. Una probabile fuga di gas dietro il crollo di una palazzina a Roma, restano gravi le condizioni del turista estratto vivo dalle macerie del B&B con ustioni sul 70% del corpo. L'Italia fuori dalla Nations League, con la Germania sfiorata l'impresa. Tudor, il nuovo allenatore della Juventus al posto dell'esonerato Motta, oggi primo allenamento. .