Guardia di finanza di Bologna e di Parma hanno eseguito un decreto emesso in via di urgenza dalla procura di Parma a carico di un parmigiano, sconosciuto al fisco, risultato commerciante di autoveicoli di pregio da circa 25 anni. È indagato per autoriciclaggio e omessa dichiarazione. Tra i bolidi finiti sotto sequestro ci sono anche una Ferrari 340 MM Vignale Spider, una Ferrari 275 GTB/2 e altri modelli di "rosse", Lamborghini e Porsche: in tutto 18 veicoli.