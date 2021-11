Ricciardi a sky tg24: importanti incentivi ai medici

Il personale sanitario va incentivato, va in qualche modo supportato, ha fatto dei sacrifici enormi. Io voglio ricordare: è il personale sanitario pagato peggio in Europa ad eccezione della Grecia. Quindi c'è bisogno innanzitutto di assumerli, perché ci sono migliaia di medici e di infermieri che lavorano in condizioni di precariato, di dargli delle buone condizioni di lavoro e di farli, appunto, incentivare, soprattutto nei reparti più difficili che sono i pronto soccorso. Oggi i medici giovani nei pronto soccorso non ci vogliono più andare e chi li curerà gli italiani? Questi 90 milioni sono un inizio, però c'è tutta l'intenzione che io so, sicuramente da parte del Ministro, ma spesso da parte dell'intero Governo, ad affrontare questo tema in maniera strutturale.