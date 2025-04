Rimini, omicidio Paganelli, Gip: carcere per Dassilva

Rimane in carcere Luis da Silva, unico indagato per l'omicidio a Rimini di Pierina Paganelli, la pensionata settantottenne, uccisa la sera del 03 ottobre 2023 in via del Ciclamino. Il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Rimini ha rigettato la richiesta di revoca della misura cautelare, presentata dai difensori del trentacinquenne senegalese, gli avvocati Iario Fabbri e Andrea Guidi. Accolta la linea della Procura, secondo cui permangono gravi indizi a carico dell'indagato, rafforzati dalle dichiarazioni della nuora di Pierina Paganelli, Manuela Bianchi, con cui Da Silva aveva una relazione extraconiugale, relazione che voleva mantenere segreta per proteggere il proprio matrimonio e la stabilità economica e che la vittima stava per scoprire. Secondo la Bianca, Luis era presente nel garage al momento del ritrovamento del cadavere e le avrebbe suggerito come comportarsi. Ora Da Silva per la scarcerazione, spera in una decisione a lui favorevole da parte del Tribunale del riesame di Bologna, dopo che a gennaio la Cassazione aveva accolto il ricorso dei difensori, giovedì dovrà tornare a esaminare il caso. .