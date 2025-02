Special Olympics World Winter Games 2025, a Torino dall'8 al 15 marzo

Che io possa vincere, ma se non riuscissi che io possa rientrare con tutte le mie forze. Il motto di Wall Games Special Olympics racconta la filosofia che anima questi giochi nati negli Stati Uniti a cavallo degli anni cinquanta e sessanta e oggi presenti in 180 nazioni con più di cinque milioni di atleti. I Giochi invernali del 2025 si terranno in Italia, a Torino, Sestriere Bardonecchia e Paragelato, dall'8 al 15 marzo. Riconosciuti dal Cio nel 1988 si differenziano dalle Paralimpiadi. "Gli atleti di Special Olympics sono atleti con disabilità intellettive e non motorie, mentre spesso gli atleti paraolimpici sono atleti con disabilità motorie. Ma la principale differenza è che gli atleti di Special Olympics partecipano alle varie discipline sportive per gareggiare per essere riconosciuti dalla comunità. Il risultato è importante, ma non è fondamentale. L'importante è partecipare". E saranno in tantissimi a partecipare: 1500 atleti, 102 delegazioni, 1000 allenatori e capi delegazione e oltre 100mila spettatori che assisteranno alle gare divise in otto discipline. Esserci è già una vittoria, perché per i ragazzi e per le famiglie vivere questa esperienza sarà la medaglia più preziosa. "Durante questi giochi loro avranno contatti con le famiglie, ma saranno da soli insieme alle loro delegazioni e questo per loro è un primo passaggio di inserimento nella società. Tutti i partecipanti a ogni la batteria riceveranno un riconoscimento, sì con le medaglie d'oro, d'argento e di bronzo, ma anche con dei nastri di partecipazione. E la particolarità è che il podio sarà per otto partecipanti e tutti verranno premiati e avranno l'onore di essere riconosciuti come atleti Special Olympics" .