I dazi sono veleno per la concorrenza e il libero mercato. Portano aumento dei prezzi e con essi aumento dell'inflazione, che è la tassa peggiore per i nostri consumatori e i consumatori del mondo. Speriamo che il mondo rinsavisca perché l'economia ci insegna che i dazi, se applicati per lunghi periodi, portano inflazione e recessione. .