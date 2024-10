Strade come fiumi e macchine bloccate a Valencia, dove le forti alluvioni hanno causato delle inondazioni che hanno messo in difficoltà la città e l'intera regione. Il governo spagnolo ha istituito un comitato di crisi "date le gravi conseguenze” dell'evento atmosferico. Sono almeno sessanta le vittime e numerosi i dispersi in tutto il Paese. .