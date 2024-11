Nello Stato dell’Arizona il candidato democratico Ruben Gallego ha organizzato l’evento “Juntos Por Arizona Rodeo” per convincere gli elettori latinoamericani. Nel 2020 l’Arizona, uno dei sette Stati chiave per la vittoria, ha votato per i Democratici, ma l’ex presidente Trump sta guadagnando terreno tra i votanti latinoamericani. .