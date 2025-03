Egitto, affonda sommergibile turistico: sei morti

La tragedia al largo di Hurghada, in Egitto. Un sottomarino è affondato nelle acque del Mar Rosso per cause ancora in corso di accertamento. A bordo c'erano 45 turisti tutti di nazionalità russa, come ha confermato il consolato generale di Mosca a Hurghada. Sono 6 le vittime accertate e fra queste ci sarebbero anche due minorenni, diversi i feriti. Il sottomarino, di proprietà dell'azienda Sindbad Submarines, e che era in funzione da diversi anni, offriva ai turisti spettacolari escursioni fra le barriere coralline. Consentiva immersioni fino a 25 metri di profondità per esplorare le bellezze della fauna marina. I turisti della compagnia Biblio Globus, avevano acquistato i biglietti per salire a bordo e partecipare alla gita, fra le più richieste della zona. Ma questo non è l'unico incidente. A novembre, sempre nei pressi di Hurghada, una barca turistica è affondata causando la morte di alcune persone. Le autorità egiziane attribuirono il disastro ad un'enorme onda che aveva travolto l'imbarcazione. Diversa la versione dei sopravvissuti che dichiararono che si erano verificati problemi di sicurezza a bordo. Negli ultimi 5 anni, secondo un'indagine britannica, ci sono stati 16 incidenti nell'intera area egiziana, sempre con turisti coinvolti. .