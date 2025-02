Giappone, incendio a Ofunato: in fumo 1.200 ettari di foresta Descrizione: A Ofunato, in Giappone, i vigili del fuoco sono al lavoro per domare un vasto incendio che ha già devastato 1.200 ettari di foresta. Una persona è morta e oltre 1.300 famiglie sono state evacuate, mentre più di 3.000 persone hanno trovato rifugio nei centri di accoglienza. Le operazioni di contenimento proseguono per evitare che le fiamme si espandano ulteriormente. .