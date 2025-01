Il presidente ucraino Zelensky ha visitato il memoriale di Babyn Yar a Kiev per commemorare le vittime dell’Olocausto. Accompagnato da funzionari politici e da rabbini, Zelensky ha anche preso parte a una breve cerimonia per ricordare i 33.771 uomini, donne e bambini uccisi nel settembre del 1941 in quel luogo.