Guerra, massiccio attacco dei droni russi su Kharkiv

Quanto sia parziale il cessate il fuoco sul Mar Nero e sulle infrastrutture energetiche concordato a Riyad da Stati Uniti, Russia e Ucraina, lo mostrano le immagini che arrivano dal campo. Un attacco su larga scala con i droni ha colpito Kharkiv, dove sono stati colpiti una fabbrica, magazzini e anche edifici residenziali. Per effetto delle esplosioni sono scoppiati quattro incendi e ci sono civili feriti, anche bambini. Ma non è solo la seconda città del Paese vicina al confine con la regione russa di Belgorod ad essere stata bombardata. Anche la regione di Sumy. vicina al Kursk russo, è da giorni sotto il tiro costante dei droni russi, mentre nella notte è stata colpita anche la città industriale di Dnipro, nel centro del Paese. Anche qui colpiti 10 palazzi residenziali e strutture educative e culturali con incendi e feriti. In totale, nella notte, la Russia ha lanciato 87 droni e un missile balistico, mentre sulla linea del fronte si continua a combattere, soprattutto in Donbass, dove le truppe russe cercano di conquistare le città di Pokrovsk e Toretsk. Questo mentre nel Kursk riconquistato dalle truppe russe, dove i residenti armati fanno le ronde accanto ai soldati, i commenti degli abitanti rispecchiano perfettamente la retorica del Cremlino: si mostrano scettici rispetto al cessate il fuoco e chiedono che le operazioni militari russe contro l'Ucraina vadano avanti. .