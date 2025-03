L'aeroporto di Heathrow in Gran Bretagna è stato chiuso dopo che un enorme incendio in una sottostazione elettrica vicina ne ha interrotto l'erogazione di energia, causando oltre 1300 cancellazioni di voli e disagi nei maggiori scali del mondo. I passeggeri già presenti sono rimasti in attesa nei terminal, mentre agenti di polizia hanno allontanato i veicoli in arrivo verso l'aeroporto.