A Utiel, nella regione spagnola di Valencia, i residenti hanno cominciato la pulizia di strade e abitazioni dopo le pesanti inondazioni che le hanno colpite. Almeno 95 i morti in tutta la Spagna, segnando una delle peggiori tragedie da alluvione in Europa dal 2021. Gli scienziati avvertono che eventi estremi come questo stanno diventando sempre più frequenti a causa dei cambiamenti climatici.