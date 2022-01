Oms: Omicron meno mortale, ma guai ad abbassare la guardia

Corre veloce e si diffonde con facilità la variante del virus Covid-19 Omicron e i dati, diffusi dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, confermano studi indipendenti. A fronte di continui record nei contagi i tassi d'ospedalizzazione e mortalità sono minori. Ma guai ad abbassare la guardia. Da Israele i dati in via di definizione ufficiale mostrano già un differenziale rilevante dove su 1.000 positivi la Delta provoca dieci ospedalizzazioni, in media, la Omicron due. Così il record assoluto di nuovi positivi, per il 95% contagiati da Omicron, è all'attenzione del Ministero della Salute, ma in un contesto di minor drammaticità. E Israele rimuove i veti sui Paesi in rosso. I dispositivi di protezione tornano al centro della prevenzione e si passa alla FFP2 all'aperto (la mascherina è più protettiva rispetto a quella chirurgica) in diversi Paesi europei come Austria, Francia, Italia dove la si vuole anche nelle scuole. Si va verso il ritorno massiccio allo smart working per prevenire i contatti e l'aumentare della pressione nelle strutture ospedaliere. In Francia oltre 300 mila nuovi casi Covid in 24 ore, mentre il decorso letale resta sempre molto contenuto. Il Parlamento vara il piano anti pandemia di Macron che, di fatto, non obbliga al vaccino ma chiude a tutti i No Vax. E i No Vax rispondono scendendo in piazza a protestare. Lieve calo nei contagi, a cinque zeri, nel Regno Unito dove la pressione negli ospedali si alza ma resta contenuto il numero dei decessi. Dati che non cambiano la linea del Governo nei piani di lotta al Covid. In Giappone per la prima volta dalla Seconda Guerra mondiale il Governo chiede il coprifuoco nelle basi americane del Paese. Mentre a Bruxelles scatta l'allerta contagi nelle istituzioni europee. Dalla Commissione l'annuncio di voler aumentare la quantità di vaccino da condividere con i Paesi tagliati fuori dagli approvvigionamenti. Saranno 700 milioni di dosi quelle che verranno inviate in Africa, annuncia la Presidente della Commissione Ursula von Der Leyen, nei primi sei mesi del 2022.