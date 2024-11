In Spagna le autorità continuano la ricerca delle 89 persone che risultano ancora scomparse in seguito alla recente alluvione che ha colpito la regione di Valencia. Con più di 60 morti, la città di Paiporta è stata uno dei luoghi più danneggiati dall’inondazione, che ha distrutto le abitazioni e ammucchiato decine di macchine lungo le strade. Le autorità sono per ora riuscite a identificare solo 133 delle 217 vittime dichiarate. .