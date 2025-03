Sudan, Emergency: da mesi attendiamo arrivo medicine e materiale

Noi da gennaio non abbiamo movimenti d'ingresso o in uscita dalla struttura. Quindi non possiamo né portare il nostro personale fuori, né portare personale dentro, ma soprattutto non possiamo ricevere dei beni essenziali che sono oramai fermi da gennaio, in particolare 6 track da 40 piedi. In questi 6 track che dobbiamo ricevere abbiamo tantissimo materiale medico. Inoltre c'è tantissimo materiale logistico, materiale per le pulizie, più cibi. Da tre mesi non riusciamo a ricevere banalmente i filtri del gasolio per far funzionare i generatori, non abbiamo lampadine in alcune zone. Quindi sono davvero essenziali per poter riattivare al 100% il centro Salam. Oggi stiamo, tra virgolette, attendendo appunto l'arrivo ufficiale delle forze governative. E logisticamente le cose potrebbero migliorare. Per adesso noi non ancora vediamo in concreto l'effetto di questa presa di Khartoum, ci vorrà ancora qualche giorno. .