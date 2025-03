Vertice Parigi, Macron: Kiev deve diventare una potenza militare

L'Ucraina deve diventare più forte e potente militarmente. Su questo, a Parigi, si sono trovati tutti d'accordo. L'obiettivo dei Paesi convocati dal Presidente francese Macron, insieme con il Premier britannico Starmer, è quello di rafforzare Kiev per scoraggiare qualsiasi nuova aggressione russa. Del resto anche i Paesi europei che confinano con Russia e Bielorussia, come i baltici e la Polonia, hanno programmato massicci investimenti militari. Questa deve essere la prima garanzia di sicurezza per Kiev. E francesi, britannici e tedeschi si coordineranno presto con gli ucraini per pianificare un rafforzamento del loro esercito. Per quanto riguarda invece la formazione di una forza internazionale sotto bandiera europea per rassicurare l'Ucraina, Macron ammette: "Questa è stata una proposta franco-britannica su queste forze di sicurezza che è stata accettata dall'Ucraina, che non è stata però accettata all'unanimità. Ma non abbiamo bisogno di unanimità". L'idea è quella di una forza che stia nelle retrovie per dare un supporto di sicurezza all'esercito ucraino. Non si tratterebbe di una forza di interposizione o di peacekeeping sul confine tra le due parti. Nel vertice è comunque emersa l'opinione secondo cui Putin e la Russia non sono sinceri nelle loro trattative sulla tregua. E anche le condizioni da loro poste prima di un cessate il fuoco, come ad esempio la rimozione delle sanzioni, rendono scettici gli alleati europei ed occidentali, americani a parte. Del resto, un punto su cui si sono trovati tutti d'accordo, è stato quello di mantenere le sanzioni contro Mosca, accusata di voler continuare la guerra nella quale sta guadagnando sempre più territori. Mentre gli europei, a detta del presidente francese, sono ora più che mai uniti, audaci e determinati. Saranno i fatti eventualmente a dimostrarlo. .