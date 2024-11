Migliaia di donne si sono radunate a Washington DC, sabato 2 novembre, marciando verso la Casa Bianca a pochi giorni dalle elezioni presidenziali statunitensi. Arrivate da diverse città, le manifestanti hanno sostenuto il diritto all’aborto e chiesto parità di diritti, sventolando bandiere e striscioni con slogan come "non torniamo indietro". La marcia si è conclusa in serata vicino alla Casa Bianca, con una partecipazione superiore alle attese: circa 10.000 persone.