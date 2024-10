Bonetti: Governo intervenga al più presto

Io sono estremamente preoccupata che due ministri del governo come il Ministro della Difesa ed il Ministro della Giustizia usino parole di un allarme straordinario, dati potenzialmente venduti alla Russia, non siamo sicuri, stupisce che il Viminale, come dire, invece al contrario, un po' tende a ridimensionare sull'abbiamo una commissione di esperti , direi che se i sospetti del ministro della giustizia e del ministro della difesa sono quelli, il Governo deve intervenire al più presto perché davvero ne va della sicurezza della nostra nazione e dei cittadini.