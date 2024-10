Borghi: Accordo con Albania non risolverà tema migranti

Due osservazioni, la prima di metodo e la seconda di merito. Perché per altro, come lei mi insegna, in politica il metodo e la forma sono sempre sostanza. A giudicare da quello che si legge sui quotidiani questa mattina, cito due testate La Stampa mi pare con Francesco Olivo e La Repubblica con Tommaso Ciriaco, così cito le fonti, non servono gli spot perché questa Destra è andata al governo urlando ai porti chiusi e ai blocchi navali e poi si è inventata questo spottone albanese che ha un costo rilevantissimo e che non risolverà in alcun modo il tema.