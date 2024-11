Cdm nomina Salvatore Luongo Comandante Generale

62 anni, napoletano, il Generale di Corpo d'Armata Salvatore Luongo ha una lunga esperienza in studi giuridici e strategici. Laureato in scienze politiche e scienze della sicurezza interna ed esterna e in giurisprudenza, Luongo è stato indicato per la successione a Teo Luzi come Comandante Generale dell'Arma dei Carabinieri dal Ministro della Difesa. "Esprimo grande soddisfazione per una nomina di notevole rilevanza per la sicurezza del Paese", ha spiegato Crosetto parlando del Generale e ringraziando il suo predecessore per il lavoro svolto. "Sotto la guida del Generale Luzi, ha affermato dunque il Ministro della Difesa, abbiamo visto un'Arma dei Carabinieri all'avanguardia ma sempre radicata nei valori". "L'esperienza e la competenza del Generale Luongo, spiega la Premier Meloni, gli consentiranno di guidare al meglio i nostri Carabinieri", che definisce forza armata apprezzata in Patria e all'estero. Luongo, attuale Vice Comandante Generale e Comandante dell'Interregionale Podgora dalla quale dipendono i reparti dei Carabinieri di Lazio, Marche, Toscana, Umbria e Sardegna, assumerà ufficialmente l'incarico il prossimo 15 novembre, dopo aver ricoperto numerosi impieghi di responsabilità e comando, compresa la guida dell'Ufficio Legislativo del Ministero della Difesa.