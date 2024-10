Cittadinanza, Salvini: proposta FI non è un'emergenza

Oggi l'Italia è il Paese europeo che concede più cittadinanze. Fossimo gli ultimi, uno dice, ma allora la legge sulla cittadinanza non funziona perché è complicata, perché è vecchia, siamo gli ultimi, aggiorniamola. Siamo i primi. Più della Francia, più della Spagna, più dalla Germania. Di che cosa stiamo parlando. Non mi interessa, non è un'emergenza, non è nel programma di governo, non abbiamo chiesto i voti per questo. La gente mi chiede di lavorare sugli stipendi, sulle pensioni e sulle tasse, non sulle cittadinanze da dare in omaggio.