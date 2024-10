Conflitti, Mattarella convoca il Consiglio Supremo di Difesa

L'evoluzione dei conflitti in Medio Oriente e Ucraina è l'oggetto della convocazione al Quirinale del Consiglio Supremo di Difesa da parte di Sergio Mattarella partecipano anche il Presidente del Consiglio Meloni, Ministro della Difesa Crosetto, quello delle imprese e del made in Italy Urso, il Capo di Stato Maggiore della Difesa generale Portolano al termine il comunicato ribadisce le posizioni del nostro paese nel netto sostegno all'Ucraina aggredita dalla Russia, ma anche le crescenti profonde preoccupazioni per la situazione in Medio Oriente, con l'allarme per le inaccettabili condizioni dei civili a Gaza e il conseguente appello perché si raggiunga un immediato cessate il fuoco e si lavori a una soluzione negoziata tra Israele e Palestina che miri alla realizzazione di due stati sovrani e indipendenti. Condannati nuovamente gli attacchi israeliani alle forze UNIFIL la cui presenza viene definita fondamentale per la stabilizzazione della regione. Il Consiglio ritiene che emerga la necessità di sollecitare una iniziativa sia all'ONU sia con i paesi che contribuiscono alla missione per rinforzare UNIFIL e renderla più efficace; al contempo viene ribadito il sostegno al diritto di Israele a esistere e si manifesta preoccupazione per le gravi recrudescenze di antisemitismo Mentre per il Consiglio gli attacchi missilistici dell'Iran rappresentano ulteriore elemento di tensione.