Giornata nera per i treni, opposizioni attaccano Salvini

Maltempo, guasti, interruzioni poi le scuse e l'impegno messo in campo da Ferrovie senza contare il traffico ferroviario e i cantieri aperti per via anche degli impegni al pieno rispetto del PNRR. Una rete sovraccarica sotto stress per via dell'alto numero di convogli in circolazione e appunto quell'imbuto creatosi per i lavori in corso. Sta di fatto che arriva una nuova giornata nera per i trasporti sui binari, sotto accusa ancora una volta non solo Ferrovie dello Stato ma anche il Ministero dei Trasporti e Matteo Salvini con le opposizioni che attaccano tra chi chiede una immediata informativa in aula e chi le dimissioni del ministro di nuovo nell'occhio del ciclone dopo il disastro di sabato scorso che aveva visto il blocco per otto ore della circolazione dei treni su tutte le linee per Milano. I problemi delle scorse ore con la linea Alta Velocità Roma-Milano in tilt a causa di un inconveniente tecnico e i nuovi disagi per un guasto elettrico a Roma Termini che hanno portato a un'altra giornata nera per il trasporto ferroviario con forti ritardi e cancellazioni. Il gruppo FS si era già scusato con i viaggiatori spiegando in una nota come stesse lavorando per migliorare il servizio in una situazione con un numero di cantieri e una mole d'investimenti senza precedenti. La politica però torna alla carica non è più rinviabile un'informativa urgente in Parlamento del Ministro dei Trasporti, chiedono PD e Alleanza Verdi Sinistra cui poi si uniscono tutte le altre forze di opposizione. Attacchi vergognosi Salvini sta risolvendo problemi ereditati, era stata l'immediata replica della Lega con il Ministero che aveva parlato di una grave carenza infrastrutturale. Ora però il centro- sinistra torna alla carica dopo aver definito un disastro l'operato dello stesso Salvini. Italia Viva ne chiede le dimissioni con una petizione, per il leader 5 Stelle Conte è game over, il Governo, dice, viaggia su un binario morto. Mentre i Dem sottolineano ancora una volta Il silenzio degli alleati di centro-destra e della premier Meloni. La premier e Salvini paralizzano l'Italia dice Elly Schlein.