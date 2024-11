Lepore: Governo spieghi gestione cortei

Ma oltre allo sfregio di fronte alla Stazione 2 Agosto, Il punto è il Comitato per l'Ordine Pubblico, con la Prefettura e la Questura, aveva deciso di non far svolgere quella manifestazione in pieno centro storico, mettendo a rischio migliaia di persone e passanti, con altri tre cortei, mettendo a rischio anche il lavoro delle forze dell'ordine, che ringrazio per quello che hanno fatto. Ma il punto è che quella manifestazione non si doveva svolgere in Piazza XX Settembre, ma in un luogo più sicuro. Questo ha creato grossi problemi e penso che il Ministero degli Interni debba spiegare, anche perché da esattamente un'ora dopo quella manifestazione tutto il Governo ha cominciato a dichiarare contro la nostra città. cosa assolutamente non accettabile.