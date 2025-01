Magi: Santanchè dovrebbe dimettersi per non creare imbarazzo

Noi abbiamo chiesto le dimissioni della ministra Santanchè per motivi politici da ben prima delle inchieste giudiziarie, per motivi anche di conflitti di interessi personali delle proprie imprese rispetto alle competenze e alle deleghe del suo Ministero e per motivi legati alle politiche che ha portato avanti in un settore importante dell'azione di governo. A questo punto si sono aggiunte delle motivazioni giudiziarie che a nostro avviso dovrebbero indurre la stessa ministra per difendersi meglio e per non creare un imbarazzo ed un danno alle istituzioni.