Mattarella a Piana degli Albanesi con omonimo Begaj

In visita a Piana degli Albanesi, un comune in Sicilia noto per la sua comunità arbëreshë, il presidente Mattarella ha incontrato il suo omologo albanese, Begaj, per celebrare i legami tra i due paesi. Durante la cerimonia, ha espresso gratitudine al coro locale che ha intonato gli inni nazionali, sottolineando come la tradizione arbëreshë renda la comunità unita e forte. Mattarella ha evidenziato l'importanza della fratellanza tra italiani e albanesi, rimarcando come le storiche relazioni tra i due popoli siano fortemente supportate dalla presenza delle comunità arbëreshë in Italia.