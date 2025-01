Meloni: attualmente non prevedo nessun rimpasto al governo

"Matteo Salvini sarebbe un ottimo Ministro degli Interni ho già risposto su questo ed ha ragione Matteo Salvini quando dice che in assenza del procedimento giudiziario che abbiamo visto com'è andato, ragionevolmente Matteo Salvini avrebbe chiesto e ottenuto di avere il Ministero degli Interni, però anche Piantedosi è un ottimo Ministro degli Interni, lo voglio ringraziare e quindi non penso che allo stato attuale diciamo sia per la vicenda del rimpasto sia perché abbiamo già un ottimo Ministro degli Interni questa cosa sia all'ordine del giorno".