Meloni difende l'intesa con l'Arabia Saudita

Difende l'intesa con l'Arabia Saudita. Le critiche dell'Opposizione le considera l'ennesima polemica strumentale. Giorgio Meloni lascia il deserto di AlUla con accordi economici in tasca per 10 miliardi di dollari, ed un faccia a faccia di quasi tre ore con il principe ereditario Bin Salman. Il dialogo e la cooperazione tra i due Paesi è fondamentale, non solo per l'economia, ma per provare a risolvere le grandi crisi internazionali. Ecco perché per la premier non c'è incoerenza rispetto ai giudizi passati sul regno. "L'opposizione mi rinfaccia qualsiasi cosa, ma non c'è contraddizione tra quello che io dicevo ieri e quello che faccio oggi. Altro tema che io ho posto in passato, è la questione, eventualmente diciamo, di chi dovesse favorire attività di proselitismo in Europa, su questo io non ho cambiato idea". L'Arabia Saudita è un attore di primo piano nel Mediterraneo allargato, da cui non si può prescindere, lascia intendere Meloni, che rilancia la soluzione "due popoli, due stati" per il Medio Oriente. Se Trump parla di spostare in Egitto o Giordania i palestinesi di Gaza, lei si limita a dirsi d'accordo con il presidente americano su un impegno collettivo della comunità internazionale per la sua ricostruzione. Il costo del petrolio può essere una leva nella ricerca della pace per l'Ucraina, ma è sui dazi che Trump vorrebbe imporre all'Europa, che Meloni invita tutti al dialogo, pronta a lavorare per trovare una soluzione positiva per tutti. "Si tratta di economie complementari e interconnesse, e che quindi, diciamo, uno scontro non conviene a nessuno. È la ragione per la quale io ritengo, comprendendo la questione che viene posta, che però il dialogo e, diciamo, una soluzione equilibrata e bilanciata sia il modo per affrontarlo". Se ne parlerà meglio nel Consiglio Europeo informale di lunedì prossimo. Prima del rientro a Roma, tappa in Bahrein, presidente di turno della Lega araba, per l'Italia, ultimo tassello di un mosaico che punta a coinvolgere tutti i protagonisti di questo angolo del mondo.