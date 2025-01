Molinari: su scudo penale bisogna ancora capire

Sullo scudo penale bisogna anche capire di cosa si tratta, perché per adesso abbiamo letto delle intenzioni del Governo, delle dichiarazioni giornalistiche, quindi, anche qua, non possiamo valutare un provvedimento, bisogna capire come lo si scrive. Anche perché, tecnicamente, dare uno scudo penale, è molto complicato trovare il modo di scriverlo. Quello che abbiamo pensato di fare noi è un'altra cosa. Noi già abbiamo inserito nel disegno di legge Sicurezza delle norme a tutela degli agenti, ed è uno dei motivi per cui chiediamo che venga approvato al Senato al più presto. Ad esempio, nel DDL Sicurezza è stato aumentato il fondo per le spese legali per gli agenti o è prevista la body-cam, che è a tutela sia dell'agente sia dell'eventuale vittima di abusi.