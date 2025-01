Rampelli: giusto fare solo due mandati

Nell'ottica degli interessi generali della comunità Nazionale, ha un ruolo, diciamo, maggiore, diverso comunque, no. E quindi portare questa sua esperienza pragmatica, significativa proprio perché viene dal basso ed è un esperienza amministrativa, magari in un contesto diverso, non è che si può stare lì per tutta la vita. Quindi, io penso che due mandati siano giusti. Fratelli d'Italia è il primo partito in Italia, il primo partito nelle Regioni del nord, penso che sia abbastanza logico che una delle Regioni del nord possa essere governata da una persona indicata da Fratelli d'Italia. Può essere il Veneto.