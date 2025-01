Sala: terzo mandato impossibile, disponibile a dare una mano

"Terzo mandato è quasi impossibile. Per un motivo molto chiaro i due partiti più importanti d'Italia lo osteggiano ora Fratelli d'Italia lo osteggia perché mi pare tattico, cioè non ha molti Sindaci, non ha Presidenti di Regione. che interesse ha a mandare avanti chi c'è? Mi sfuggono un po' più le ragioni per cui lo osteggia il PD. Ma prendo atto e a questo punto prendo atto. insomma io posso certamente contribuire. Guardi, non voglio, non voglio né fare il falso modesto né sminuirmi. Io sono disponibile a dare una mano, ovviamente rispetto a un'idea che è quella che mi caratterizza e cioè è evidente che sono supposizioni di riformismo, progressiste lo sono lo voglio fare se sono parte di una squadra, non credo che ci sia più spazio per partiti personali. Continuiamo a dirlo. però magari qualcuno ci casca. Ecco, io non ci cascherò senz'altro". .