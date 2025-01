Salva Milano, Sala: non mi dimetto è problema politico

"Non sono intenzionato a un passo indietro però chiaramente sarebbe un problema politico, perché se così non fosse, se non appoggiassero questa norma, metterebbero in discussione il mio lavoro e quello del mio predecessore, perché queste norme risalgono a Giuliano Pisapia. Allora la mia domanda è il PD è il PD della Camera? O è il PD del Senato? Il PD è il PD che esprime l'Assessore all'Urbanistica perché nel precedente mio mandato l'Assessore era il PD o è il PD che critica il lavoro dell'Assessore all'Urbanistica? Io sono confidente con Elly Schlein ho parlato a lungo per spiegarle le cose che tutto si ricomponga". .